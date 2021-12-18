Kartepe'de 4+1 152 m² dubleks daire icradan satılık

Taşınmazlar Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Ş.SARIMEŞE Mahalle/Köy, 560 Ada, 1 Parselde bulunan 25.406,90 m2 alanlı arsa üzerinde B8.blok ta bulunmakta olup, Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak site içi konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Gazi Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.