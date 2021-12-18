Kartepe'de 4+1 152 m² dubleks daire icradan satılık

Taşınmazlar Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Ş.SARIMEŞE Mahalle/Köy, 560 Ada, 1 Parselde bulunan 25.406,90 m2 alanlı arsa üzerinde B8.blok ta bulunmakta olup, Taşınmaz meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak site içi konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan Gazi Caddesi üzerinde konumlu olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi durumdadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...