2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,.( Elden teminat alınmayacak teminatların satış öncesinde teminat bedellerini Vakıfbank E-5 Şubesinde bulunan Kocaeli Adliyesi Mahkemeler veznesinin TR 97 00015001 5800 7290 497050 nolu hesaba yatırılarak dekontun satış dosyasına sunulması , satış süresinde sonra artırma olması halinde 1.000 TL nin altındaki teklifler kabul edilmeyecektir)

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