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18 Ara 2021 - 11:01- Gündem G: 18 Ara 2021 - 11:04

2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık
2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık mask

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,.( Elden teminat alınmayacak teminatların satış öncesinde teminat bedellerini Vakıfbank E-5 Şubesinde bulunan Kocaeli Adliyesi Mahkemeler veznesinin  TR 97 00015001 5800 7290 497050 nolu hesaba yatırılarak dekontun satış dosyasına sunulması , satış süresinde sonra artırma olması halinde 1.000 TL nin altındaki teklifler kabul edilmeyecektir)

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18 Ara 2021 - 11:01 - Gündem

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