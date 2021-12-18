Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 19 Aralık Pazar akşamı konser verecek. Şef, Murat Büyükkaya yönetimindeki konser, SDKM Büyük Sahne’de 20.00’da başlayacak.

KONSER İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından desteklenen Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri iki bölümden oluşacak. Koro birinci bölümde hicazkâr makamındaki eserleri seslendirecek. İkinci bölümde ise muhayyerkürdî ve hicaz makamındaki eserlerden oluşan solo performanslar icra edilecek.