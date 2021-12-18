Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 19 Aralık Pazar akşamı konser verecek. Şef, Murat Büyükkaya yönetimindeki konser, SDKM Büyük Sahne’de 20.00’da başlayacak.
KONSER İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından desteklenen Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri iki bölümden oluşacak. Koro birinci bölümde hicazkâr makamındaki eserleri seslendirecek. İkinci bölümde ise muhayyerkürdî ve hicaz makamındaki eserlerden oluşan solo performanslar icra edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.