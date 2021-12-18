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18 Ara 2021 - 11:40- Asayiş G: 18 Ara 2021 - 12:23

Eski meclis üyesi evinde ölü bulundu

Can Pişmaniyenin ortağı, CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi ve 2 çocuk babası olan Ahmet Sadettin Can, evinde ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eski meclis üyesi evinde ölü bulundu mask

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak üzerinde bulunan aile apartmanında ikamet eden Can Pişmaniyenin ortağı, CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi olan 58 yaşındaki Ahmet Sadettin Can'a telefonla ulaşamayan yakınları merak edip evine geldiklerinde kendisini hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Can’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Can’ın cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen Ahmet Sadettin Can'ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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18 Ara 2021 - 11:40 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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