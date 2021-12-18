Eski meclis üyesi evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak üzerinde bulunan aile apartmanında ikamet eden Can Pişmaniyenin ortağı, CHP İzmit Belediyesi eski meclis üyesi olan 58 yaşındaki Ahmet Sadettin Can'a telefonla ulaşamayan yakınları merak edip evine geldiklerinde kendisini hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Can’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Can’ın cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülen Ahmet Sadettin Can'ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, kocaeli gündem, kocaeli flas haber, İzmit, Başiskele, Çayırova, Kartepe, Gölcük, son dakika haberleri, Dilovası, Gebze, Kocaeli haberleri, Körfez, , Darıca, çocuk, sağlık, İzmit belediyesi, Sokak, chp
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.