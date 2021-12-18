Polis eşinin beylik tabancası ile intihar etti

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Çamlık Sitesi 4.Blok adresinde ikamet eden Dilek Alıcı (40) polis memuru olan eşinin beylik tabancası ile intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren ailesi Alıcı'yı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Alıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilek Alıcı'nın yaklaşık 2 senedir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.