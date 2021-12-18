Polis eşinin beylik tabancası ile intihar etti

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Çamlık Sitesi 4.Blok adresinde ikamet eden Dilek Alıcı (40) polis memuru olan eşinin beylik tabancası ile intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren ailesi Alıcı'yı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Alıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilek Alıcı'nın yaklaşık 2 senedir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.