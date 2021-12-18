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18 Ara 2021 - 12:01- Asayiş G: 18 Ara 2021 - 13:12

Polis eşinin beylik tabancası ile intihar etti

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden ve yaklaşık 2 senedir kanser tedavisi gören 40 yaşındaki Dilek Alıcı, polis memuru olan eşinin beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Polis eşinin beylik tabancası ile intihar etti mask

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Çamlık Sitesi 4.Blok adresinde ikamet eden Dilek Alıcı (40) polis memuru olan eşinin beylik tabancası ile intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren ailesi Alıcı'yı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Alıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilek Alıcı'nın yaklaşık 2 senedir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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18 Ara 2021 - 12:01 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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