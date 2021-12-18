İzmit Belediyesi klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı andı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında geçmişte iz bırakan önemli isimleri hatırlamaya ve vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi son olarak klarnet virtüözü ve besteci Mustafa Kandıralı’nın ölümünün 1’inci yılında Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde anma programı gerçekleştirdi.

KİŞİLİĞİ VE SANATI KONUŞULDU

Vatandaşların katılımına açık ve İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, klarnet virtüözü ve besteci Mustafa Kandıralı’nın kişiliği ve sanatı konuşuldu. Yeğeni müzisyen ve eğitmen Alper Güler’den Mustafa Kandıralı’yı dinleyen misafirler keyifli ve sanat dolu bir akşam geçirdi. Usta klarnetçinin eserlerinin dinlendiği program izleyicilerden büyük beğeni topladı.