Reklamı Kapat
18 Ara 2021 - 12:11- Gündem G: 18 Ara 2021 - 12:12

İzmit Belediyesi klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı andı

İzmit Belediyesi, İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında Kandıralı klarnet virtüözü ve besteci Mustafa Kandıralı’yı Cumhuriyet Çocuk Parkı Aile Çay Bahçesi’nde düzenlediği program ile andı
İzmit Belediyesi klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’yı andı mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleri kapsamında geçmişte iz bırakan önemli isimleri hatırlamaya ve vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi son olarak klarnet virtüözü ve besteci Mustafa Kandıralı’nın ölümünün 1’inci yılında Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde anma programı gerçekleştirdi. 

KİŞİLİĞİ VE SANATI KONUŞULDU 

Vatandaşların katılımına açık ve İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, klarnet virtüözü ve besteci Mustafa Kandıralı’nın kişiliği ve sanatı konuşuldu. Yeğeni müzisyen ve eğitmen Alper Güler’den Mustafa Kandıralı’yı dinleyen misafirler keyifli ve sanat dolu bir akşam geçirdi. Usta klarnetçinin eserlerinin dinlendiği program izleyicilerden büyük beğeni topladı.
# İzmit belediyesi, Mustafa

18 Ara 2021 - 12:11 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.541.467 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek mask
Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu konser verecek
2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık mask
2014 model Wolksvagen marka araç icradan satılık
Kartepe'de 4+1 152 m² dubleks daire icradan satılık mask
Kartepe'de 4+1 152 m² dubleks daire icradan satılık
20 bin sözleşmeli personel alınacak mask
20 bin sözleşmeli personel alınacak
BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı mask
BAŞKİM 2021’de 377 Başiskeleli’ye İstihdam Sağladı
Şehr-i İzmit Kafe’nin mobilyaları İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla üretildi mask
Şehr-i İzmit Kafe’nin mobilyaları İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla üretildi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL