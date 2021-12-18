İKM Başkanı Öztürk: Yürüyüş Yolu'ndaki kiralar yükseliyor! Ayıptır, günahtır...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yürüyüş Yolu’nda çalışmalar yavaş yavaş son aşamaya gelirken, bu güzergahta fiyatların bir anda fırlaması, esnafın büyük tepkisini çekti İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği(İKM) Başkanı Murat Öztürk de bu duruma sert tepki gösterdi. Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

GÜZEL GELİŞMELER OLDU

“20 yıldır yapılamayan yürüyüş yolu İKM olarak göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle seçim öncesi yönetim kurulu üyelerimiz ile iki defa TBMM giderek milletvekillerimize hem yürüyüş yolu hem de Fethiye caddesi ile güzelleştirme çalışmalarının yapılması ile ilgili görüşmeler yaptık.. Hatta Sekapark(ta tüm basın mensuplarının katıldığı kahvaltıda İzmit esnafının isteklerini ve projelerini sinevizyonda anlattık. Anlattıklarımız esnafın artık yürüyüş yolu ve Fethiye caddelerinin bir pazar gibi olduğunu hatta zamanın en işlek caddesi olan çarsının bırakın kiraları hava paralarının bir dükkan parası kadar verildiği caddenin düştüğü içler acısı durumu anlattık.. Evet gelelim konumuza.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Yürüyüş yolu yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun. Harika bir proje. Hürriyet caddesinin kapatılması trafik açısından ne olacağını kestiremiyoruz. Tüm yükün İnönü caddesine mi geçeceğini hep beraber yaşayarak göreceğiz.. Bu proje ile birlikte bu bölgede bulunan dükkanlarla ilgili şikayetler gelmeye başladı.. Dükkan fiyatlarının %30-%50 arasında artışlar istendiği söyleniyor.

Değerli mal sahipleri. Değerli dükkan sahipleri. Yapmayın etmeyin, 2 yıldır esnaf perişan oldu. Yeni yeni esnaf kendine gelirken dolar 20 TL ye doğru gidiyor.. Bir de üstüne ekonomik kriz vurdu.. Ne kadar zor şartlarda çalışıyoruz.. Biraz insaf istiyor esnaf.. İş yeri sahipleri kendi dükkanlarını gelsinler işletsinler. İşletemediler baktılar olmuyor. Kiraya verdiler. Oturduğum yerden kira gelsin diyip kenara çekildiler. Böyle bir adalet yok. Devletin ve hukukun belirlediği kira artış oranları bellidir.. Bunların dışında hiç kimse kafasına göre artış yapamaz. Yanlış anlaşılmasın Her dükkan sahibi için geçerli değil, Onlar bizler için baştacı.

Değerli esnaf arkadaşlarım. İKM Derneğimiz ve yönetim kurulumuz daima yanınızdayız. Özellikle hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcımız Av.Hüseyin Olcay, bu tür kira ve benzeri konularda sizlerin yanındadır. Birçok esnaf arkadaşımızın sorununu çözdü ve çözmeye devam ediyor.”