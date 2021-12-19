Hz. Eyüp sabrıyla, 3 puanı bekliyoruz

Altınordu karşısında aldığı 3-2’lik mağlubiyetin ardından yara sarmak isteyen Kocaelispor bu akşam zorlu bir maça çıkacak. Rakip ligin iddialı takımlarından Eyüpspor. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.

ARADA 7 PUAN FARK VAR

TRT Spor ve BeIN Sports Max 1’in canlı olarak yayınlayacağı karşılaşmayı Ankara’dan Burak Pakkan yönetecek. Maç saatinde yağış bekleniyor, sıcaklık 5 derece olacak. 16 maç sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 de yenilgi sonrası 23 puanla 9. sırada yer alan Kocaelispor, 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası topladığı 30 puan ile dördüncü sıradaki Eyüpspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta sarı kart cezalısı Diogo, sezonun ilk yarısını kapatan Dino ve Musa Nizam, sezonu tamamen kapatan Cabezas, kadro dışı kalan Bahattin, bu hafta itibari ile bireysel antrenmanlara başlayacak olan Hasan Hatipoğlu yer alamayacak.

STOPERLER ALPAY VE MEHMET TAŞ

Merak edilen soru, Diogo ve Musa Nizam’ın yokluğunda savunma ortasının nasıl olacağı şeklinde. Bu bölgede Alpay ve Mehmet Taş ikilisinin sahaya 11’de çıkacağı sanılıyor. Buna göre kalede Korcan, savunmanın sağında Semih, solunda Atila, savunma önünde Cisse ve Mandjeck, kanatlarda Benhur ve Pereria, forvete yakın bölgede Diop ya da Yılmaz, ileride ise Tisdell 11’i ile maça başlama ihtimali yüksek.

SAHAYA DİRENÇ VE KARAKTER KOYUN, SABIRLI OLUN

Bu mücadelede Kocaeli Stadı UEFA tribünündeki 114. blok cezası kalktığı için 2 maçtır stada gelemeyen taraftarlar da tribündeki yerini alabilecek. Biletler öğrenciler için 10 ile 55 lira arasında, normalde ise 15 lira ile 90 lira arasında satışa sunuldu. Biletlere ilgi ise oldukça az. Kocaelispor’un az ama öz taraftarının da etkisi ile akşamki maçta sahaya direnç ve karakter koyması, dişli rakibini evine eli boş göndermesi bekleniyor.

İZMİTLİ ERENCAN YARDIMCI’NIN TAKIMI

3 maçlık düşüşün ardından Tuzlaspor’u sahasında 2-0 ile geçen Eyüp ekibi, kesinlikle mağlup edilmeyecek bir takım değil. Takımda dikkat edilmesi gereken iki isim var. 9 gollü santrfor Umut Bulut ve 5 gollü sol kanat oyuncusu PaDibba dışında yeşil siyahlılara zahmet verecek isim yok. Caner Hüseyin Bağ ve Cenk Ahmet Alkılıç’ın savunma sızısı koşularına önlem alınması gerekiyor. Cezası biten Yalçın ise takıma döndü. Öte yandan Eyüp ekibinde İzmitli golcü Erencan Yardımcı da forma giyiyor. 41 numaralı ismi skorun durumuna sahada görmek mümkün.

ANTALYA KAMPI OLURSA, TITANIC’TE

İki takım toplamda 11. kez karşılaşacak. 10 maçta Kocaelispor’un 5, Eyüp’ün ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 maç da berabere sona erdi. Kocaelispor, Eyüp’e 7 maçtır da kaybetmiyor. Ankara’dan, eşi de hakem olan Burak Pakkan’ın yöneteceği mücadeleyi izlemeye gelenlerin sıkı giyinmesi gerekiyor. Maç saatinde yağış bekleniyor. Sıcaklık ise yaklaşık 5 derece olacak. Yeşil siyahlılar Eyüp maçını oynadıktan 5 gün sonra, cuma akşamı Adanaspor ile ilk yarının son maçını oynayacak. Takımın kısa süreli devre arası kampı ile ilgili de belirsizlik sürüyor. Antalya kampı netleşirse yeşil siyahlıların 1 hafta Titanic Otel’de kamp yapacağı düşünülüyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

HAVA: 5 derece yağışlı

YAYINLAR: TRT Spor, BeIN Sports Max 1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

SEMİH KARADENİZ

ATİLA TURAN

MEHMET TAŞ

ALPAY ÇELEBİ

GEORGES MANDJECK

ABDOULAYE CISSE

MICHAEL PERERIA

BENHUR KESER

MOUHAMED DIOP

TERRENCE TISDELL

EYÜPSPOR

EMRULLAH ŞALK

TEDDY MEZAGUE

MUSAH MOHAMMED

BÜLENT UZUN

UĞUR AKDEMİR

TİMUR TEMELTAŞ

TAŞKIN İLTER

ENES KESKİN

CANER HÜSEYİN BAĞ

UMUT BULUT

PA DİBBA