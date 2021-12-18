“Asgari ücret zammını hükümet değil, 85 milyon ödeyecek”

MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş, asgari ücrete yapılan yüzde 50.54 oranındaki zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Odabaş, “Asgari ücrete yapılan zamda, görünüşte Hükümet 400 TL civarında vergiden vazgeçmiş, fakat SGK primlerine 800 TL civarı zam yaparak verdiğinin iki katını almış olacak. Sonuçta kişi başına 1800 TL maaş farkını, istihdamın %90’ını karşılayan küçük ve orta işletme sahibi esnaf ve işveren kesim ödeyecek. Bu artışta ya üretilen mal ve hizmetlere zam yapılarak veya işçi çıkarılarak veyahut işyerleri kapatılarak sonuçlanacak” yorumunda bulundu.

“İKTİDAR İLK SEÇİMDE BEDELİNİ ÖDEYECEK”

Dernek Genel Başkanı Odabaş, “Yıllardır kurnazlıklarla, kişisel rant ve egolarını tatmin etmeye çalışan siyasi iktidar da ilk seçimde bu yanlışların bedelini ödeyecek. Bence yanlışlarla ülkeyi büyük zarara sokan yöneticileri göndermekle bırakmayıp hepsine hesap sorup verdikleri zararları ödetmek zorundayız. Aksi halde bu kısır döngünün sonu gelmeyecek” ifadelerini kullandı.