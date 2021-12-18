İYİ Parti'den esnafa anket çalışması

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın talimatı ile il teşkilatı esnafın ekonomik sıkıntılarının tespiti için her hafta farklı bir ilçede anket yapıyor. Söz konusu çalışmalar İYİ Parti Kalkınma ve Sanayi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç sorumluluğunda ilçe başkanları ve parti yöneticileri ile birlikte yürütülüyor. Kılıç ve partililer her hafta farklı bir ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek hazırladıkları mini anketi sunuyor.

“ESNAFIN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK”

İlk olarak İzmit’te, kent merkezinde gerçekleştirilen anket çalışması daha sonra Kartepe ve Başiskele’de yapıldı. İYİ Partililer son olarak bu hafta Derince kent merkezinde esnaflarla buluştu. Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu ile birlikte esnafları ziyaret eden Buğra Yiğit Kılıç çalışma hakkında bilgi vererek, “Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları tespit etmek için anket çalışmalarımızı yapıyoruz. 12 ilçede çalışmalarımızı tamamladıktan sonra il başkanımıza sunacağız. Kocaeli esnafının röntgeni çekilmiş olacak” ifadelerini kullandı.