Polat’tan seri ziyaretler

Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanlığını yürüten Tugay Polat’ın saha programları devam ediyor. Aynı zamanda İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı da olan Polat’a yaptığı ziyaretleri sırasında eşi Gülşen Polat da eşlik etti. Yapılan ziyaretleri sırasında Başkan Polat konuk olduğu isimlere çeşitli hediyeler takdim etti.

TEK TEK ZİYARET ETTİLER

Polat ve eşi yaptığı ziyaretlerde Du&Se Gayrimenkul Ofisi’nin sahiplerinden Selin Kaya Türker ve eşi Fırat Türker, Atalar Sürücü Kursu’nin sahibi Çetin Şahin, iş insanlarından Muhammet Hamarat, Ayhan Yıldırım ve iş insanı Efkan Efe ile bir araya geldi ve kendisine derneğin saatini ve takvimini hediye etti.

KIRAT’I UNUTMADILAR

Polat çifti, Körfez’de ziyaretleri sırasında mahalle muhtarlarını da ihmal etmedi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik ve Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz ile bir araya gelerek kendisine hediyelerini takdim ettiler. Öte yandan ilçenin siyaset duayenlerinden Rukiye Kırat da Polat ve eşi tarafından ziyaret edildi.