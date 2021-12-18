Darıca Belesiyesi’nin mahallelerde her yaş grubuna hizmet vermek için hizmete aldığı Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri (KİGEM), çalışmalarını sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ve AKP Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Esentepe KİGEM’de eğitim gören kadın kursiyerlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

“MUTLU DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

KİGEM’lerde sadece çocuklar değil her yaş grubuna ve özellikle de annelere yönelik kurslar düzenlediklerini belirten Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak amacımız ilçemizde yaşayan herkesin mutlu olmasını sağlamak. Bilgi evlerimizi genişleterek KİGEM’lere dönüştürdük. Sadece çocukların hizmet aldığı kurum yerine özellikle annelerin de çocuklarıyla birlikte kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz. 7’den 77’ye herkesi mutlu etmek için çalışıyoruz. Kadınlar KİGEM’lerde aldıkları eğitimle hem kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar” dedi.