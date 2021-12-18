Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir”

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’yi yeni yüzüyle İzmitlilerin hizmetine sundu. Tahsis süresi bitmeden İzmit Belediyesinden alınmak istenen hamam ile ilgili tartışmaların üzerine CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bir açıklama yaptı. Yıldızlı, “Tahir Bey sanki Kocaeli’nin tüm sorunlarını çözmüş, sosyal alan sorununu, yeşil alan sorununu çözmüş, tek sorun hamam sorunu” dedi.
ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Yıldızlı açıklamasına şu şekilde devam etti: Tahir Büyükakın, konuyu değiştirip algı yaratmaya çalışıyor, çünkü vatandaşın ekonomiyi konuşmasını istemiyor, algıyı değiştirmeye çalışıyor. Ben onun yerinde olsam önce şehirde sadece bir AKP’li belediye varsa ne istiyorsa yaparım, bakan geldiyse önce bakanın yanına AKP’li belediyeyi çağırırım. Tekrar söylüyorum, Fatma Kaplan Hürriyet sahipsiz değildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - sen de sahip çık fatma ablana kaçırmasınlar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.