Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir”

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’yi yeni yüzüyle İzmitlilerin hizmetine sundu. Tahsis süresi bitmeden İzmit Belediyesinden alınmak istenen hamam ile ilgili tartışmaların üzerine CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bir açıklama yaptı. Yıldızlı, “Tahir Bey sanki Kocaeli’nin tüm sorunlarını çözmüş, sosyal alan sorununu, yeşil alan sorununu çözmüş, tek sorun hamam sorunu” dedi.

ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Yıldızlı açıklamasına şu şekilde devam etti: Tahir Büyükakın, konuyu değiştirip algı yaratmaya çalışıyor, çünkü vatandaşın ekonomiyi konuşmasını istemiyor, algıyı değiştirmeye çalışıyor. Ben onun yerinde olsam önce şehirde sadece bir AKP’li belediye varsa ne istiyorsa yaparım, bakan geldiyse önce bakanın yanına AKP’li belediyeyi çağırırım. Tekrar söylüyorum, Fatma Kaplan Hürriyet sahipsiz değildir.