Reklamı Kapat
18 Ara 2021 - 14:37- Siyaset G: 18 Ara 2021 - 14:38

Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’nin tahsis süresi bitmeden İzmit Belediyesinden alınma çabası üzerine mecliste çıkan tartışmalara değinerek “Fatma Kaplan Hürriyet sahipsiz değildir” dedi 
Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir” mask

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Tarihi Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe’yi yeni yüzüyle İzmitlilerin hizmetine sundu. Tahsis süresi bitmeden İzmit Belediyesinden alınmak istenen hamam ile ilgili tartışmaların üzerine CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bir açıklama yaptı. Yıldızlı, “Tahir Bey sanki Kocaeli’nin tüm sorunlarını çözmüş, sosyal alan sorununu, yeşil alan sorununu çözmüş, tek sorun hamam sorunu” dedi. 

ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Yıldızlı açıklamasına şu şekilde devam etti: Tahir Büyükakın, konuyu değiştirip algı yaratmaya çalışıyor, çünkü vatandaşın ekonomiyi konuşmasını istemiyor, algıyı değiştirmeye çalışıyor. Ben onun yerinde olsam önce şehirde sadece bir AKP’li belediye varsa ne istiyorsa yaparım, bakan geldiyse önce bakanın yanına AKP’li belediyeyi çağırırım. Tekrar söylüyorum, Fatma Kaplan Hürriyet sahipsiz değildir.
# İzmit belediyesi, chp

18 Ara 2021 - 14:37 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.541.467 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Şirintepeli - sen de sahip çık fatma ablana kaçırmasınlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 17:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir” mask
Kocaeli’den Hürriyet’e destek “Hürriyet sahipsiz değildir”
İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de mask
İYİ Parti İzmit Kadın Politikaları Akmeşe'de
Yeniden Refah Derince, Yavuz Sultan esnafını dinledi mask
Yeniden Refah Derince, Yavuz Sultan esnafını dinledi
AKP Darıca, esnaf ve haneleri gezdi mask
AKP Darıca, esnaf ve haneleri gezdi
MHP Dilovası’ndan Şayir’e iade-i ziyaret mask
MHP Dilovası’ndan Şayir’e iade-i ziyaret
MHP İl Başkanı Kurt, şoförleri ziyaret etti mask
MHP İl Başkanı Kurt, şoförleri ziyaret etti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL