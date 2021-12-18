Haluk Görgün, Derince’degençlerle buluştu

Derince Belediyesi’nin düzenlediği ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Gençlerle Söyleşi' programına konuk olan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Teknoloji ile Yeni Çağa Bakış' konusunda önemli mesajlar verdi. Derince Belediyesi Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen program AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve İbrahim Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

“BÜYÜK KIVANÇ DUYUYORUZ”

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN’ın bugün geldiği konumdan bizler de büyük kıvanç duyuyoruz.ASELSAN milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya göstermeye devam ediyor.İnanıyorum ki başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada ülkemiz güçlenmeye ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek.Bunu sağlayacak olanlar da siz bu salonları dolduran gençlerimiz olacaksınız” dedi.

“TÜRK MÜHENDİSİNİN GAYRETİ VE AZMİ”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 46 yıl önce kurulan ASELSAN'ın bugün dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketleri sıralamasında 48'inci sırada yer aldığını söyledi.Görgün, ASELSAN'ın savunma sanayisinde elde ettiği bilgi birikimini şimdi ulaşım, enerji, tarım, güvenlik, otomasyon, sağlık gibi alanlarda kullanmaya başladığına dikkati çekerek, “Geçtiğimiz sene Kovid-19 gündeme geldiğinde biz ASELSAN, Baykar, Arçelik ve Biosys'le bir araya gelerek çok kısa bir zamanda solunum cihazları ürettik. Türk mühendisinin gayreti ve azmiyle ortaya çıkmış en güzel örneklerden ve projelerden biri. Bugün itibarıyla 73'ün üzerinde ülkeye ihracatı gerçekleştirmiş bir şirket ASELSAN. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde mutlaka ve mutlaka ürünleri olan bir şirket haline geldik” diye konuştu.

“9 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞANIMIZ VAR”

Konuşmasında ASELSAN'ın çalışan sayısı ve işe alım politikası hakkında bilgi veren Görgün,"9 binin üzerinde çalışanımız var, 9 bin 200'leri buldu aslında. Her gün yeni personel almaya devam ediyoruz. Sadece geçen yıl bin 500 personel istihdamı yaptık, bu sene de aşağı yukarı o civarda olacağını sene bitmeden tahmin edebiliyorum. Biz personeli seçerken teknolojiye yatkınlığa, teknoloji kültürünü özümsemeye, yenilikçiliğe ve gelişime açıklığına dikkat ediyoruz ama daha çok içlerindeki tutkuya bakıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 60'ı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayladığı Ar-Ge merkezlerimizde çalışıyorlar. Çalışanlarımızın yüzde 60-65'i Ar-Ge personeli. Bizim işimiz gücümüz Ar-Ge” dedi.