Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, sahte alkollü içkiler sebebiyle yaşanan ölüm olaylarının artması ve yılbaşı öncesinde piyasadaki sahte, kaçak alkollü içki satışının önlenmesi sebebiyle iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1 işyerinde 58 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 9 şişe etil alkol ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca polis ekiplerinin 2 şahıs üstünde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 93 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis 2 şahıs hakkında işlem başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.