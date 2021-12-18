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18 Ara 2021 - 15:43- Gündem G: 18 Ara 2021 - 15:45

Bingöl Elmalılı öğrencilerden Engelsiz Yaşam Derneği’ne teşekkür

Karamürsel ilçesi Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nin Bingöl’ün Elmalı köyündeki ilkokul öğrencileri için gönderdiği kitap ve kırtasiye malzemelerine öğrencilerden teşekkür geldi
Bingöl Elmalılı öğrencilerden Engelsiz Yaşam Derneği’ne teşekkür mask
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Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği; sosyal proje kapsamında6 sınıflı, 7 öğretmen ve bir müdürün görev yaptığı Bingöl İli Elmalı köyündeki ilkokulun kütüphanesi için 8 çuval kitap, defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve boya kalemi bağışında bulundu.Bağışları alan ilköğretim okulu müdürü Yusuf Nuri Ekinci, öğretmen ve öğrenciler Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ne “Sizi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz” dediler.

“ÇALIŞAN BEYNİN İLACI ALTINDAN DEĞERLİ”

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ise, “Bingöl Elmalı köyünde yeni yapılan okulun kütüphane köşesi ve öğrenciler için kırtasiye malzeme desteğinde bulunmak istedik, bu konuda bize destek veren şair-yazar Nebahat Poşluk’a, Mert Ahmet’e ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Zeki insan kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi alır. Çalışan beyninizin ilacı altından değerlidir. Tabiatın en büyük haksızlığı hayatı anlamayan cahil fesatlardır, öyleyse herkes kitap okusun. Ülkemize faydalı birey olsun”şeklinde konuştu.
# proje

18 Ara 2021 - 15:43 - Gündem

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