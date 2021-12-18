Bingöl Elmalılı öğrencilerden Engelsiz Yaşam Derneği’ne teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği; sosyal proje kapsamında6 sınıflı, 7 öğretmen ve bir müdürün görev yaptığı Bingöl İli Elmalı köyündeki ilkokulun kütüphanesi için 8 çuval kitap, defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve boya kalemi bağışında bulundu.Bağışları alan ilköğretim okulu müdürü Yusuf Nuri Ekinci, öğretmen ve öğrenciler Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ne “Sizi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz” dediler.

“ÇALIŞAN BEYNİN İLACI ALTINDAN DEĞERLİ”

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ise, “Bingöl Elmalı köyünde yeni yapılan okulun kütüphane köşesi ve öğrenciler için kırtasiye malzeme desteğinde bulunmak istedik, bu konuda bize destek veren şair-yazar Nebahat Poşluk’a, Mert Ahmet’e ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Zeki insan kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi alır. Çalışan beyninizin ilacı altından değerlidir. Tabiatın en büyük haksızlığı hayatı anlamayan cahil fesatlardır, öyleyse herkes kitap okusun. Ülkemize faydalı birey olsun”şeklinde konuştu.