Söğüt, Dadaşlara Ormanya’yı gezdirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti misafir olarak ağırladı.Erzurum ve Çat Dernekleri’nin yöneticilerinin de katıldığı ziyaretler kapsamında önce Körfez’in güzelliklerini gezen heyet daha sonra Kocaeli turu yaptı.
GÜZELLİKLERİ GÖRDÜLER
Başkan Şener Söğüt, misafirlerini Ormanya’ya götürdü. Burada doğal güzellikler içerisinde yapılan projeyi çok beğenen heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt, “İlimize kazandırılmış önemli projelerden birisi. İnsan içerisine girdiği zaman huzur buluyor” dedi.
HAYRAN KALDILAR
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da Kocaeli’nin dört mevsimin bir arada yaşandığı çok güzel bir il olduğunu belirterek, “Körfez’in tarihi ve doğal güzellikleri sonrası Kocaeli’nin önemli güzelliklerini de görme fırsatı yakaladık. Ormanya gerçekten çok güzel bir proje” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.