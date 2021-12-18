Yağış azaldı; vatandaşlar sokağa çıktı

Kocaeli’yi günlerdir etkisi altına alan yağış zaman zaman sağanak yağışa dönüşürken gündüz saatlerinde yağışın etkisini azaltması sonucu ve hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanırken gündüz saatlerinde ise hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARİYLE 1 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan verilere göre Pazar gününden sonra sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan 22 Aralık Çarşamba günü itibariyle kar yağışı tahmininde bulunulurken sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor.