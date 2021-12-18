Yağış azaldı; vatandaşlar sokağa çıktı

Kocaeli’yi günlerdir etkisi altına alan yağış zaman zaman sağanak yağışa dönüşürken gündüz saatlerinde yağışın etkisini azaltması sonucu ve hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanırken gündüz saatlerinde ise hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARİYLE 1 DERECE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan verilere göre Pazar gününden sonra sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan 22 Aralık Çarşamba günü itibariyle kar yağışı tahmininde bulunulurken sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.