Reklamı Kapat
18 Ara 2021 - 15:46- Gündem G: 18 Ara 2021 - 15:48

Yağış azaldı; vatandaşlar sokağa çıktı

Kocaeli’de günlerdir etkisini gösteren sağanak yağışın azalması sonucu vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yağış azaldı; vatandaşlar sokağa çıktı mask

Kocaeli’yi günlerdir etkisi altına alan yağış zaman zaman sağanak yağışa dönüşürken gündüz saatlerinde yağışın etkisini azaltması sonucu ve hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanırken gündüz saatlerinde ise hava sıcaklığı 8 dereceye kadar çıktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARİYLE 1 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan verilere göre Pazar gününden sonra sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan 22 Aralık Çarşamba günü itibariyle kar yağışı tahmininde bulunulurken sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor.

18 Ara 2021 - 15:46 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.541.467 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Söğüt, Dadaşlara Ormanya’yı gezdirdi mask
Söğüt, Dadaşlara Ormanya’yı gezdirdi
Bingöl Elmalılı öğrencilerden Engelsiz Yaşam Derneği’ne teşekkür mask
Bingöl Elmalılı öğrencilerden Engelsiz Yaşam Derneği’ne teşekkür
Haluk Görgün, Derince’degençlerle buluştu mask
Haluk Görgün, Derince’degençlerle buluştu
“7’den 77’ye herkesi mutlu etmek için çalışıyoruz” mask
“7’den 77’ye herkesi mutlu etmek için çalışıyoruz”
İYİ Parti'den esnafa anket çalışması mask
İYİ Parti'den esnafa anket çalışması
Polat’tan seri ziyaretler mask
Polat’tan seri ziyaretler
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL