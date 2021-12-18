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18 Ara 2021 - 16:08- Asayiş G: 18 Ara 2021 - 16:10

Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevirdikleri depoda 3 ton kaçak içki stoklayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Depoyu kaçak içki üretim hanesine çeviren şüpheliler adliyeye sevk edildi mask

Dün Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevrilen depoya KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 ton kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i yaşı küçük olduğu için ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaklaşan yılbaşı öncesince kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere göz açtırmayan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisi, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, deponun ön tarafının karton mukavvalar ile perdelendiğini, arka tarafının ise adeta üretim haneye çevrildiğini belirledi. Depoda yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan O.T., G.R., M.H ve A.A. isimli şüpheliler, dün sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bugün polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından M.H yaşının küçük olmasından dolayı serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli O.T., G.R. ve A.A., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

# Kartepe

18 Ara 2021 - 16:08 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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