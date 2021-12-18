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18 Ara 2021 - 16:18- Gündem G: 18 Ara 2021 - 16:39

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte Kocaeli'de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 4-10 Aralık arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte Kocaeli'de son durum... mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı: 4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Dün açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 354 bin 857 testte 18 bin 141 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2’nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3’üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

Kocaeli'de ise 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında  327,70 olan oran, 4 - 10 Aralık tarihlerinde düşüşe geçerek 282,04 oldu.

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18 Ara 2021 - 16:18 - Gündem

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