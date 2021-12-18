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18 Ara 2021 - 16:33- Asayiş G: 18 Ara 2021 - 16:48

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.T. idaresindeki 41 B 1867 plakalı Toyota marka otomobil ile 41 J 0368 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada araçlar elektrik panosuna çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan kadın sürücü E.M.T., otobüs şoförü İ.S. ile otobüste bulunan F.T. ve M.D. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak en yakın hastaneye götürdü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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18 Ara 2021 - 16:33 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İzmitli - Tek şeritli yolda nasıl hız yaptınızda böyle kaza yaptınız helal olsun size!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 17:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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