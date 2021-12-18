Vatandaşlar maddi sıkıntılar nedeniyle eşyalarını satıyor

Yüklesen döviz kuru nedeni ile vatandaşın geçim sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Ekonomik krizin her geçen gün kendini daha fazla hissettirmesi, işsizlik ve zamlar nedeniyle düşük gelirli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Durum öyle bir hal aldı ki geçimini sağlayamayan vatandaşlar ev eşyalarını spotçulara satmaya başladı. Vatandaşın eşyalarını satmaya başlaması sonrası kapasiteleri dolan bazı spotçular mal alımını durdurdu. Belediyelerin, Suriyelilere yaptığı beyaz eşya yardımlarının da satılması nedeni ile spotçuların elinde sıfıra yakın ürünler birikti.

YENİ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Spotçuların bir diğer dikkat çektiği konu ise nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak için taksitle aldıkları ürünleri piyasa değerinin çok altına bir değerle satıp nakit elde etmeye çalışması. Bu nedenle spotçularda eski ürünlerden ziyade yeni ürünlerin sayısı bir hayli arttı. Nakit ihtiyacı nedeni ile vatandaşların ev eşyalarını sattığını ifade eden spot işletmecisi Erhan Kuyumcu, “Mal alımını durdurmak zorunda kaldık. İnsanlar satmaya geliyor ama satın alan yok. Yeni aldığı ürünün parasını ödeyemeyip çok ucuz fiyata elden çıkarmaya çalışan insanlar bile var. Bu durum hem spotçuları da zorluyor. İnsanlar sadece satıyor. İnsanlar ürün alamıyor. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Bizi de olumsuz etkiliyor” dedi.

“YENİ EVLİ ÇİFTLER BİLE İKİNCİ EL ALIYOR”

Bir diğer spor işletmecisi Sinan Pınar ise, “Yeni evli çiftler bile yeni kurdukları evde ikici el almaya başladı. Son zamanlarda sıkılıkla karşılaştığımız bir durum var. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar sıfır ürünü büyük mağazalarda çoklu taksit yaparak satın alıp piyasa değerinin altına spotçulara ve başka mağazalara satıyor. Değerinin üstüne alıp, değerinin altına satarak nakit elde edilmeye çalışılıyor. Geçende bu şekilde bir müşterim kirasını ödemek için geldi. Nakit para için zarara giriyor vatandaş” ifadelerini kullandı.