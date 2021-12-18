“Avrupa, Türkiye’yi yıldız olarak nitelendiriyor”

Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleri ve Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirilen törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kaçır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, kurum müdürleri, sanayici ve iş adamları, Oda Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“TARIM YA DA MADENCİLİK ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMİYORUZ”

Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Proje ödülleri için bu yıl 53 farklı ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli ve 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 proje başvurusu aldık. Ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendirici başvuru yaptı. Bu rakamlar yedincisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Bu alanların başında da bakanlığımız uhdesindeki sanayi ve teknoloji geliyor. Son 19 yılda planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ’ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uyguladık. Yıllardır aşama aşama büyüyen sanayimiz, hamdolsun pandemi sürecinde tüm dünyanın dikkatini çekti, rüştünü ispat etti. İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95’i de imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Yani biz tarım ya da madencilik ürünleri ihraç etmiyoruz. Onlar da elbette kıymetli ama biz daha çok bilgi, teknoloji ve emeğin kullanıldığı, katma değerin olduğu sanayi ürünleri üretip satıyoruz” şeklinde konuştu.

“TAM 700 BİN KİŞİLİK BİR ARTIŞ”

Yapısal olarak da büyük bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “2002 yılında, ağırlığı düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatı ancak yapabiliyorduk. Bugün ise yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin domine ettiği bir ihracat sepetimiz var. Diğer taraftan, bu sene itibarıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Unicorn, yani bizim deyimimizle Turcorn sayımız 5’e yükseldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük gazeteleri tarafından teknolojide Avrupa’nın yıldızı olarak nitelendiriliyor. Tabi, gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemimiz, ekonomimizin büyümesine de yüksek düzeyde katkı sağlıyor. Türkiye’nin büyüme performansında en büyük pay sahiplerinden biri, son iki çeyrekte yüzde 40 ve yüzde 10 büyüyen sanayi sektörüdür. Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor. Pandeminin başından buyana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Tam 700 bin kişilik bir artış” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR VE DERECELERİ

"Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi

"Orta Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Dedem Elektrik Taahhüt Otomotiv Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

"Büyük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ

"Ar-Ge" kategorisinde Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ

"Kamu" kategorisinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı ödül aldı