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18 Ara 2021 - 17:29- Gündem G: 18 Ara 2021 - 17:31

Çınar Çocuk Evi’nde ekoloji dersleri başladı

Çocukların her yönden gelişmesine yönelik eğitimlerin verildiği Çınar Çocuk Evi’nde, “Toprak İşçileri” dersinin ilki gerçekleştirildi
Çınar Çocuk Evi’nde ekoloji dersleri başladı mask

Çevre dostu belediye vizyonunu Çınar Çocuk Evi’nde de sürdüren İzmit Belediyesi, minik öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılama adına ekoloji derslerine başladı. Çınar Çocuk Evi’nde eğitim alan öğrenciler Toprak İşçileri dersi ile insanın da doğanın bir parçası olduğunun bilincine sahip oldu.

ÇOCUKLAR DOĞANIN ÖNEMİNİ ANLIYOR

İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü projesinde görevli Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem ve Peyzaj Mimarı Harika Taze’nin destekleriyle her hafta çarşamba günü Çınar Çocuk Evi’nde ekoloji konusunda dersler verilecek. Çınar Çocuk Evi’ndeki meraklı minikler bu derslerle birlikte ormanı, ormandaki biyoçeşitliliği, doğanın ve bileşenlerinin canlılar için önemini eğlenerek öğrenecek.
# çocuk, İzmit belediyesi, eğitim

18 Ara 2021 - 17:29 - Gündem

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