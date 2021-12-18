Çınar Çocuk Evi’nde ekoloji dersleri başladı

Çevre dostu belediye vizyonunu Çınar Çocuk Evi’nde de sürdüren İzmit Belediyesi, minik öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılama adına ekoloji derslerine başladı. Çınar Çocuk Evi’nde eğitim alan öğrenciler Toprak İşçileri dersi ile insanın da doğanın bir parçası olduğunun bilincine sahip oldu.
ÇOCUKLAR DOĞANIN ÖNEMİNİ ANLIYOR
İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü projesinde görevli Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem ve Peyzaj Mimarı Harika Taze’nin destekleriyle her hafta çarşamba günü Çınar Çocuk Evi’nde ekoloji konusunda dersler verilecek. Çınar Çocuk Evi’ndeki meraklı minikler bu derslerle birlikte ormanı, ormandaki biyoçeşitliliği, doğanın ve bileşenlerinin canlılar için önemini eğlenerek öğrenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.