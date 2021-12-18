Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili oldu. Termometrelerin 2 dereceyi gösterdiği İlimtepe’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İlimtepe beyaza büründü. Eski İstanbul yolu kavşak noktasında yer alan 450 rakımlı İlimtepe’de etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Körfez Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için çalışıyor.
18 Ara 2021 - 20:28- Gündem Güncelleme: 18 Ara 2021 - 20:29
İlimtepe’de yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan İlimtepe’de yoğun kar yağışı başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.