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19 Ara 2021 - 09:42- Gündem G: 19 Ara 2021 - 09:45

Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile 'ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün, İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı. 'Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi" diye sosyal medyada paylaşımda bulunurken, "Yorumu size bırakıyoruz" denildi. Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi. 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

19 Ara 2021 - 09:42 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ayhan Akar - Öküz desem, öküzlere hakaret etmiş olurum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 10:24
01

erol demirbek TÜRK - uygarlık , milli servet, insanlık düşmanı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 10:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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