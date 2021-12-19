İMO’da vefa gecesi

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 67. Kuruluş yılı etkinleri dün akşam saatlerinde Başiskele’de bulunan The Ness Hotel’de gerçekleşti. Odaya kayıtlı üyelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte meslekte 25, 40, 50 ve 60. Yılını dolduran üyelere onur plaketi verildi. Oda Başkanı Kahraman Bulut’un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaelispor Engin Koyun, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Turgut, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Başiskele Belediye Başkanı Kadir Kandemir, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, İYİ Parti Başkan Vekili Kaan Dilmen ve davetliler katıldı.
“EN ETKİN MESLEK ODALARINDAN BİRİ”
Gecenin ilk konuşmasını programın ev sahibi kahraman Bulut gerçekleştirdi. Davetlilere teşekkür ederek konuşmasında başlayan Kahraman Bulut, “Bugün inşaat mühendisleri odamızın 67. Yıl dönümü nedeni ile bir araya geldik. Aynı zamdan her yıl aralık ayınca meslekte belli bir yılını dolduran üyelerimize plaket taktim ediyoruz. Odamız kurumsal anlamda itibarını her zaman korumayı ve yeni nesillere aktarmayı başarmış bir kuruluştur. Türkiye genelinde 150 bin üyesine hizmet vermektedir. Kocaeli’de ise 3 bin 600’e yakın üye sayısı ile ilimizin etkin ve üretken meslek odalarının başında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.
“MODERN BİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
İnşaat mühendisleri olarak bizler ülke ekonomisini kalkındıran sektörün emekçileri ve değişmez temsilcileriyiz. Bizler kent ve ülke yöneticilerimiz ile meslek odalarımızla keyifle yaşanabilir çağdaş ve modern bir Kocaeli için çalışıyoruz. Ülkemiz ve insanımız adına yapılan her projede emeğimizin olması bizi mutlu ediyor. Sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biraz sonra meslek büyüklerimize sunacağımız plaketlerin mesleki minnet olarak kabul edilmesini diliyorum” dedi.
“İNŞAAT MÜHENDİSLERİ OLMAZSA HAYAT DURUR”
Daha sonra kürsüye çıkan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sürekli odamız ile istişare halindeyiz. İşleri en kolaylaştırılmış hali ile nasıl hizmet ederiz onu konuşuyoruz. Gebze temsilciliğinde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sizleri en güzel şekilde temsil ederek şehrimize hizmet ediyoruz. Bizim için her gün onurludur, şereflidir. Bizler her bir insanımıza hizmet ediyoruz. İnşaat mühendisleri olmazsa hayat durur” şeklinde konuştu.
“HARİKALAR YARATTINIZ”
Gecenin son konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak gerçekleştirdi. Çakmak konuşmasında, sizlerin desteği ile inşaat sektöründe yurt dışında harikalar yaratıyoruz Kahraman başkanımıza ve yönetimine desteğimiz her zaman tam. Bugün aramızda mesleğinin 60. Yılını tamamlayan Birol Abimiz var. Kendisi bu kentin de abisidir. Ona plaketini ben vereceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Meslekte 60. Yılını dolduran Cemal Birol Soydan’a plaketini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak taktim etti.
Meslekte 50. yılını dolduran Mehmet Faruk Bilge ve Taner Özerli’ye ödülünü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi taktim etti
Meslekte 50. yılını dolduran Adnan Usta’ya plaketini İMO Başkanı Kahraman Bulut taktim etti.
Meslekte 40. yılını dolduran Mustafa Yaşar Yoğurtçuoğlu, Yaşar Ubay, Yusuf Ziya Ramoğlu, İsmail Kalkan ve Yalçın kayalı’ya plaketini Kocaelispor Başkanı Engin Koyun taktim etti.
Meslekte 40. yılını dolduran Murat Safa Sürel, Abdullah Gülel, Zekeriya Savaş, Hayriye Veral ve Hidayet Kürek’e KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan taktim etti.
Meslekte 40. yılını dolduran Celal Kuk, Niyazi Vedat Akgün, Alaettin Şimşek, ve Ferruh Torlak’a plaketini Kent Konseyi Sekreteri Sedat Köse taktim etti.
Meslekte 40. yılını dolduran Yücel Kanyılmaz, Cumhur Akmansoy, Melih Termelioğlu ve Yavuz Yolcu’ya plaketini Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Halit Turgut taktim etti.
Meslekte 40. yılını dolduran Kürşat Yıldız, Muammer Gökbayrak ve Arif Talip’e plaketini Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç taktim etti.
Meslekte 25 yılını dolduran Ali Hakan Ara, Nöman Akgül, Gökhan Topçu, Ömer Alpaslan Şakar ve Oğuzhan Sipahi’ye plaketini Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadi Kandemir Taktim etti
Meslekte 25. yılını dolduran Yunus Özşentürk, Hakan Kafadar, Mustafa Elverdi, Halil Serkan Öncel ve Mehmet Yıldız’a plaketini Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz taktim etti.
Meslekte 25. yılını dolduran İsmail Keskin, Mete Yıldırım ve Burak Yavuz’a plaketini Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban Taktim etti.
Meslekte 25. yılını dolduran Serkan Burnak, Yüksel Erdoğan ve Sinan Çetin’e plaketini İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen Taktim etti.
Meslekte 25. Yılını dolduran Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan’a plaketini İMO Başkanı Kahraman Bulut taktim etti.
MESLEKTE 25 YILINI DOLDURAN ÜYELER
Utku YILMAZ
Hasan HACIHASANOĞLU
Şükrü ŞAMLIOĞLU
İsmail KESKİN
Mete YILDIRIM
Ali AKIN
İbrahim AYDIN
Tolga AKBAL
Burak YAVUZ
Serkan BURNAK
Serkan UZUNER
Muhammed Mustafa SEVİNÇ
Yüksel ERDOĞAN
Nesip DALMIŞ
Emre ÖZYILMAZ
Cengiz ÖÇBE
Sinan ÇETİN
Bülent DEMİR
Murat DEMİR
Sinan Servet CELEBCİ
Mücahit OPAN
Ali ERTÜRK
Ali Hakan ARA
Hakan SEVİM
Nöman AKGÜL
Gökhan TOPCU
Ömer Alpaslan ŞAKAR
Oğuzhan SİPAHİ
İlhan DÜLGER
Ali Yasin KAR
Yunus ÖZŞENTÜRK
Hakan KAFADAR
Murat GÜL
Yavuz BANK
Alper ODÇIKIN
Muharrem Savaş SANCAR
Mustafa ELVERDİ
Halil Serkan ÖNCEL
Çağatay AKIN
Ahmet YEŞİL
İsmail AKOVA
Buğra Baturay NİKSARLIOĞLU
Mehmet YILDIZ
Ünal KILINÇ
Güngör BEŞLİ
Ertuğrul ÖĞÜT
MESLEKTE 40 YILINI DOLDURAN ÜYELER
Mehmet raif YALGI
Şükrü HAYDARPAŞA
Alaettin ŞİMŞEK
Kazım BAŞARIR
Ferruh TORLAK
Süleyman Sırrı AYHAN
Yıldız TAŞCAN
Yücel KANYILMAZ
Cumhur AKMANSOY
Melih TERMELİOĞLU
Şafak ATAMER
Nevin ATAMER
Ali Muhsin BÜBEROĞLU
Yavuz YOLCU
Kürşat YILDIZ
Aykut SEVİNÇ
Ahmet Levent ERGÜL
Metin KANDEMİR
Muammer GÖKBAYRAK
Arif TALİP
Fatin Fuat ÇAĞLAYAN
Niyazi Vedat AKGÜN
Mustafa Yaşar YOĞURTÇUOĞLU
Yaşar UBAY
Turan AŞNAZ
Yusuf ziya RAMOĞLU
İsmail KALKAN
Yalçın KAYALI
Levent GÜRELSU
Murat Safa SÜREL
Abdullah GÜLEL
Nejat AYGÜR
Zekeriya SAVAŞ
Hayriye VERAL
Mehmet Ali ÖZTANER
Hidayet DİLEK
Celal KUK
Abdullah BARUT
Engin YÖRÜK
Mehmet Zeki MERCAN
MESLEKTE 50 YILINI DOLDURAN ÜYELER
Özcan YALÇINKAYA
Mehmet Faruk BİLGE
Saim OCAK
Adnan USTA
Ahin CANEL
Mustafa Sabri DEDEOĞLU
Daniş Oğuz SAKIZ
Bora PENÇEDEMİR
İbrahim Hilmi ÖZGÜL
Y. Uğurhan SEMİZOĞLU
Taner ÖZERLİ
Sadettin BAYRAK
Mustafa MEŞECİ
Faruk KOZ
Mehmet TÜYSÜZ
Ali ALDIÇ
MESLEKTE 60 YILINI DOLDURAN ÜYE
Cemal Birol SOYDAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.