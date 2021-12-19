İMO’da vefa gecesi

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 67. Kuruluş yılı etkinleri dün akşam saatlerinde Başiskele’de bulunan The Ness Hotel’de gerçekleşti. Odaya kayıtlı üyelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte meslekte 25, 40, 50 ve 60. Yılını dolduran üyelere onur plaketi verildi. Oda Başkanı Kahraman Bulut’un ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaelispor Engin Koyun, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Turgut, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Başiskele Belediye Başkanı Kadir Kandemir, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, İYİ Parti Başkan Vekili Kaan Dilmen ve davetliler katıldı.

“EN ETKİN MESLEK ODALARINDAN BİRİ”

Gecenin ilk konuşmasını programın ev sahibi kahraman Bulut gerçekleştirdi. Davetlilere teşekkür ederek konuşmasında başlayan Kahraman Bulut, “Bugün inşaat mühendisleri odamızın 67. Yıl dönümü nedeni ile bir araya geldik. Aynı zamdan her yıl aralık ayınca meslekte belli bir yılını dolduran üyelerimize plaket taktim ediyoruz. Odamız kurumsal anlamda itibarını her zaman korumayı ve yeni nesillere aktarmayı başarmış bir kuruluştur. Türkiye genelinde 150 bin üyesine hizmet vermektedir. Kocaeli’de ise 3 bin 600’e yakın üye sayısı ile ilimizin etkin ve üretken meslek odalarının başında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“MODERN BİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İnşaat mühendisleri olarak bizler ülke ekonomisini kalkındıran sektörün emekçileri ve değişmez temsilcileriyiz. Bizler kent ve ülke yöneticilerimiz ile meslek odalarımızla keyifle yaşanabilir çağdaş ve modern bir Kocaeli için çalışıyoruz. Ülkemiz ve insanımız adına yapılan her projede emeğimizin olması bizi mutlu ediyor. Sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biraz sonra meslek büyüklerimize sunacağımız plaketlerin mesleki minnet olarak kabul edilmesini diliyorum” dedi.

“İNŞAAT MÜHENDİSLERİ OLMAZSA HAYAT DURUR”

Daha sonra kürsüye çıkan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sürekli odamız ile istişare halindeyiz. İşleri en kolaylaştırılmış hali ile nasıl hizmet ederiz onu konuşuyoruz. Gebze temsilciliğinde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Sizleri en güzel şekilde temsil ederek şehrimize hizmet ediyoruz. Bizim için her gün onurludur, şereflidir. Bizler her bir insanımıza hizmet ediyoruz. İnşaat mühendisleri olmazsa hayat durur” şeklinde konuştu.

“HARİKALAR YARATTINIZ”

Gecenin son konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak gerçekleştirdi. Çakmak konuşmasında, sizlerin desteği ile inşaat sektöründe yurt dışında harikalar yaratıyoruz Kahraman başkanımıza ve yönetimine desteğimiz her zaman tam. Bugün aramızda mesleğinin 60. Yılını tamamlayan Birol Abimiz var. Kendisi bu kentin de abisidir. Ona plaketini ben vereceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Meslekte 60. Yılını dolduran Cemal Birol Soydan’a plaketini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak taktim etti.

Meslekte 50. yılını dolduran Mehmet Faruk Bilge ve Taner Özerli’ye ödülünü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi taktim etti

Meslekte 50. yılını dolduran Adnan Usta’ya plaketini İMO Başkanı Kahraman Bulut taktim etti.

Meslekte 40. yılını dolduran Mustafa Yaşar Yoğurtçuoğlu, Yaşar Ubay, Yusuf Ziya Ramoğlu, İsmail Kalkan ve Yalçın kayalı’ya plaketini Kocaelispor Başkanı Engin Koyun taktim etti.

Meslekte 40. yılını dolduran Murat Safa Sürel, Abdullah Gülel, Zekeriya Savaş, Hayriye Veral ve Hidayet Kürek’e KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan taktim etti.

Meslekte 40. yılını dolduran Celal Kuk, Niyazi Vedat Akgün, Alaettin Şimşek, ve Ferruh Torlak’a plaketini Kent Konseyi Sekreteri Sedat Köse taktim etti.

Meslekte 40. yılını dolduran Yücel Kanyılmaz, Cumhur Akmansoy, Melih Termelioğlu ve Yavuz Yolcu’ya plaketini Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Halit Turgut taktim etti.

Meslekte 40. yılını dolduran Kürşat Yıldız, Muammer Gökbayrak ve Arif Talip’e plaketini Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç taktim etti.

Meslekte 25 yılını dolduran Ali Hakan Ara, Nöman Akgül, Gökhan Topçu, Ömer Alpaslan Şakar ve Oğuzhan Sipahi’ye plaketini Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadi Kandemir Taktim etti

Meslekte 25. yılını dolduran Yunus Özşentürk, Hakan Kafadar, Mustafa Elverdi, Halil Serkan Öncel ve Mehmet Yıldız’a plaketini Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz taktim etti.

Meslekte 25. yılını dolduran İsmail Keskin, Mete Yıldırım ve Burak Yavuz’a plaketini Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban Taktim etti.

Meslekte 25. yılını dolduran Serkan Burnak, Yüksel Erdoğan ve Sinan Çetin’e plaketini İYİ Parti İl Başkan Vekili Kaan Dilmen Taktim etti.

Meslekte 25. Yılını dolduran Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan’a plaketini İMO Başkanı Kahraman Bulut taktim etti.

MESLEKTE 25 YILINI DOLDURAN ÜYELER

Utku YILMAZ

Hasan HACIHASANOĞLU

Şükrü ŞAMLIOĞLU

İsmail KESKİN

Mete YILDIRIM

Ali AKIN

İbrahim AYDIN

Tolga AKBAL

Burak YAVUZ

Serkan BURNAK

Serkan UZUNER

Muhammed Mustafa SEVİNÇ

Yüksel ERDOĞAN

Nesip DALMIŞ

Emre ÖZYILMAZ

Cengiz ÖÇBE

Sinan ÇETİN

Bülent DEMİR

Murat DEMİR

Sinan Servet CELEBCİ

Mücahit OPAN

Ali ERTÜRK

Ali Hakan ARA

Hakan SEVİM

Nöman AKGÜL

Gökhan TOPCU

Ömer Alpaslan ŞAKAR

Oğuzhan SİPAHİ

İlhan DÜLGER

Ali Yasin KAR

Yunus ÖZŞENTÜRK

Hakan KAFADAR

Murat GÜL

Yavuz BANK

Alper ODÇIKIN

Muharrem Savaş SANCAR

Mustafa ELVERDİ

Halil Serkan ÖNCEL

Çağatay AKIN

Ahmet YEŞİL

İsmail AKOVA

Buğra Baturay NİKSARLIOĞLU

Mehmet YILDIZ

Ünal KILINÇ

Güngör BEŞLİ

Ertuğrul ÖĞÜT

MESLEKTE 40 YILINI DOLDURAN ÜYELER

Mehmet raif YALGI

Şükrü HAYDARPAŞA

Alaettin ŞİMŞEK

Kazım BAŞARIR

Ferruh TORLAK

Süleyman Sırrı AYHAN

Yıldız TAŞCAN

Yücel KANYILMAZ

Cumhur AKMANSOY

Melih TERMELİOĞLU

Şafak ATAMER

Nevin ATAMER

Ali Muhsin BÜBEROĞLU

Yavuz YOLCU

Kürşat YILDIZ

Aykut SEVİNÇ

Ahmet Levent ERGÜL

Metin KANDEMİR

Muammer GÖKBAYRAK

Arif TALİP

Fatin Fuat ÇAĞLAYAN

Niyazi Vedat AKGÜN

Mustafa Yaşar YOĞURTÇUOĞLU

Yaşar UBAY

Turan AŞNAZ

Yusuf ziya RAMOĞLU

İsmail KALKAN

Yalçın KAYALI

Levent GÜRELSU

Murat Safa SÜREL

Abdullah GÜLEL

Nejat AYGÜR

Zekeriya SAVAŞ

Hayriye VERAL

Mehmet Ali ÖZTANER

Hidayet DİLEK

Celal KUK

Abdullah BARUT

Engin YÖRÜK

Mehmet Zeki MERCAN

MESLEKTE 50 YILINI DOLDURAN ÜYELER

Özcan YALÇINKAYA

Mehmet Faruk BİLGE

Saim OCAK

Adnan USTA

Ahin CANEL

Mustafa Sabri DEDEOĞLU

Daniş Oğuz SAKIZ

Bora PENÇEDEMİR

İbrahim Hilmi ÖZGÜL

Y. Uğurhan SEMİZOĞLU

Taner ÖZERLİ

Sadettin BAYRAK

Mustafa MEŞECİ

Faruk KOZ

Mehmet TÜYSÜZ

Ali ALDIÇ

MESLEKTE 60 YILINI DOLDURAN ÜYE

Cemal Birol SOYDAN