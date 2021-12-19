Recep Öztürk'ün acı kaybı

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Türköz İnşaat’ın sahibi ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün teyzesi Muazzez Solmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Muazzez Solmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Muazzez Solmaz’ın cenazesi Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.