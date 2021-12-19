Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan Türköz İnşaat’ın sahibi ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün teyzesi Muazzez Solmaz, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Muazzez Solmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Muazzez Solmaz’ın cenazesi Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
19 Ara 2021 - 09:54- Gündem Güncelleme: 19 Ara 2021 - 10:43
Recep Öztürk'ün acı kaybı
Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün teyzesi Muazzez Solmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.