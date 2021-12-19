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19 Ara 2021 - 10:44- Gündem G: 19 Ara 2021 - 10:49

Meteoroloji duyurdu: Kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Yeni haftada Türkiye'yi soğuk ve karlı günler bekleyecek.
Meteoroloji duyurdu: Kar yağışı günlerce sürecek mask

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre kıyı kesimler hariç birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün sürmesi beklenirken hafta ortasında İstanbul’da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya’nın doğu kıyıları ile Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya’nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu’nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 Ara 2021 - 10:44 - Gündem

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