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19 Ara 2021 - 12:12- Gündem G: 19 Ara 2021 - 12:14

Dolu dolu etkinliklerle çocuklar daha mutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu düzenledikleri etkinliklerle 4-6 yaş arası çocuklara aileleriyle birlikte zaman geçirme fırsatı sağlıyor
Dolu dolu etkinliklerle çocuklar daha mutlu mask

Kocaeli’nde yaşayan 4-6 yaş arası çocuklar çok şanslı. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir projesi kapsamında hafta sonları düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılıyor.

AİLELERİYLE BİRLİKTE ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında aile yapısına destek veriyor. Bu kapsamda her hafta sonu “Ailemle Birlikle” etkinlikleri düzenleniyor. Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerindeki etkinlikler alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

DOLU DOLU HAFTA SONU

Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerde antrenörler çocuklar için özel parkurlar hazırlıyor. Bu parkurlarda çocuklar hem kendi akranları hem de ebeveynleri ile beraber eğlence dolu vakit geçirme imkânı buluyor. Etkinliklerle birlikte çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında zihinsel gelişimlerini de destekleyecek oyunlar dâhil edilerek, spor yaparken temel kavramların öğretilmesi sağlanıyor.

HAREKET ŞART

Müzik eşliğinde spor ve ısınma egzersizleri ile başlayan etkinlikler, çocukların anneleri ve akranları ile sosyal ilişkiler kurmasını da sağlıyor. Çocukların aynı zamanda fiziksel, ruhsal, bilişsel, duyuşsal, psikomotor gibi pek çok alanda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Vücut esnetme, ısındırma hareketlerinin ardından aileler ve çocukların bir arada katılım sağladığı etkinlikler düzenleniyor. Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını gerektiren becerikli parmak oyunları, müzik ve tekerleme eşliğinde çocukları harekete geçirici, refleks, el-göz koordinasyonu sağlayan patates adam oyunu, çeşitli materyallerle yapılan performans odaklı ritim oyunu, çocuklara sağlıklı nefesi öğretmeyi hedefleyen pinpon topu ile kontrollü nefes oyunu, çocuklara beden koordinasyonunu ve takım oyunlarına uyum sağlayıcı engelli parkur oyunu gibi etkinlikler yer alıyor.

DETAYLI BİLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programına dahil olmak isteyen 4-6 yaş çocuklar ve ebeveynlerinin katılacağı hafta sonu etkinlikleri için 0 262 318 27 25 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

# çocuk, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın

19 Ara 2021 - 12:12 - Gündem

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