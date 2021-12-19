Sırrıpaşa FK’dan müthiş zafer! “1-3”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda konuk olduğu, maç öncesi lider durumda bulunan Darıca Kültür ve Martıspor’u 3-1 mağlup etti ve sezonun flaş galibiyetine imza attı, Darıca’yı da koltuğundan etti. Üst üste üçüncü maçını kazanan Derince ekibi puanını 10’a çıkardı. Grubun yeni lideri, bir diğer Derince temsilcisi Çınarlı ile Sırrıpaşa FK arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

İKİ TAKIM DA ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ

Zorlu maçın 15. dakikasında ev sahibi ekip Darıca Kültür ve Martı 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahanın yıldızlarından Kürşat Pala skora dengeyi getirdi. 40. dakikada ise takımın etkili isimlerinden Cenk Kartov takımını 2-1 öne geçirdi ve devre de Sırrıpaşa’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Takım savunmasını iyi yapan ve ikinci yarıda oyunu tutan Sırrıpaşa’da sahneye Okan Kaçak çıktı ve serbest vuruştan attıran müthiş golle maçın skorunu Darıca Kültür ve Martı 1, Derince Sırrıpaşa Futbol Kulübü 3 olarak tescil etti.

SELİM KARAASLANER “TOPARLANACAĞIZ” DEMİŞTİ

Sırrıpaşa FK Teknik Sorumlusu Selim Karaaslaner’in sezonun ilk haftalarında “Çok eksiğimiz var. Sakatlardan başımızı kaldıramıyoruz. Gerçek gücümüz eksikler tamamlandığında ortaya çıkacak dedi ve öyle de oldu. Sezona 4 maçta 1 beraberlik 3 yenilgi ile başlayan Sırrıpaşa Mahallesi’ni temsil eden kulüp sonraki üç maçta sırası ile Kocaeli Güneşspor’u deplasmanda 1-0, Mertspor’u sahasında 4-0 ve Darıca Kültür ve Martıspor’u da dış sahada 3-1’lik skorla geçmesini bildi.

İLK YARININ SON HAFTASI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Grubun diğer maçlarında Mertspor, Suadiye’yi 2-0 mağlup etti ve zirve adaylarından birisi olduğunu gösterdi. Çınarlıspor deplasmanda Kocaeli Güneş’i 2-0 ile geçti, Darıca Kültür de kaybedince liderliği eline geçirdi. Harbiş ise deplasmanda Kartepe Belediyespor’u 2-1 mağlup etmesini bildi. Süper Amatör Lig A Grubu’nda ilk yarının son haftası 21 Aralık Salı ve 22 Aralık Çarşamba akşamı oynayacak.

Erdem ÖVÜÇ

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

1.

Çınarlıspor

7

4

2

1

15

8

14

2.

Darıca Kültür

7

4

0

3

16

9

12

3.

Mertspor

7

4

0

3

9

11

12

4.

Harb-İş

7

3

2

2

9

8

11

5.

Dilovası Bel.

7

3

2

2

13

14

11

6.

Sırrıpaşa FK

7

3

1

3

11

8

10

7.

Kartepe Bel.

8

3

0

5

11

18

9

8.

Suadiyespor

7

2

2

3

4

7

8

9.

Kocaeli Güneş

7

0

1

6

4

15

1



8. HAFTA SONUÇLARI

Mertspor

2 - 0

Suadiyespor

Kocaeli Güneş

0 - 2

Çınarlıspor

Kartepe Bel.

1 - 2

Harb-İş

Darıca Kültür

1 - 3

Sırrıpaşa FK



9. HAFTA PROGRAMI – 19.15

21/12/2021

Harb-İş

Kocaeli Güneş

21/12/2021

Çınarlıspor

Mertspor

22/12/2021

Suadiyespor

Darıca Kültür

22/12/2021

Sırrıpaşa FK

Dilovası Bel.

