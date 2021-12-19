Lider Çınarlıspor’a selam durun! “0-2”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda zirve iddiası ile yoluna devam eden Derince temsilcisi Çınarlıspor ile sezona talihsiz bir giriş yapan ve bu talihsizlikleri devam eden Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçı her iki yarıda da bulduğu gollerle 2-0 kazanan Çınarlıspor puanını 14’e çıkardı. Darıca Kültür ve Martıspor, Sırrıpaşa’ya sahasında 3-1 mağlup olunca Çınarlıspor sekizinci haftada liderlik koltuğunda kuruldu.

AHMET BERKE İKRAMI GERİ ÇEVİRMEDİ

Tempolu, zevkli ve heyecan içinde geçen maçın 25. dakikasında konuk takım Çınarlıspor öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Kocaeli Güneşspor stoperi ile kalecisi arasında anlaşmazlık oldu. Bu hatayı affetmeyen ligin genç yıldızı Ahmet Berke Yağız araya girip boş kaleye topu gönderdi. “0-1” İlk yarı tek golle sona erdi.

OKTAY SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda beraberlik golünü bulmak için ataklar geliştirmeye çalışan Kocaeli Güneşspor 71. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Sağdan yapılan ortada top Çınarlı’nın sol beki Oktay Özçetin’in önüne düştü. Oktay sol ayağı çok düzgün bir vuruş sonrası takımını rahatlatan golü kazandırdı. “0-2” Maçta başka gol olmadı ve Çınarlıspor üç topunun da direkten döndüğü zorlu deplasmandan önemli bir galibiyet daha çıkardı.

ÖZKAN DUMAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan takımın başarılı gençlerinden Özkan Duman korkuttu. Rakibini geçtikten sonra düşen ve kafasını yere vuran Özkan Duman’ın tedavisi daha içinde yapıldı. Ancak maç devam ederken 10 dakika sonra baygınlık geçiren Özkan oyundan çıktı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olması Çınarlı ekibini galibiyetten daha çok sevindirdi.