Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri;1 -Hatay İli Dörtyol İlçesi, 578 Ada, 29 Parsel, NUMUNEEVLER Mahallesi, Ortaokul Caddesi Mevkiinde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu Mahalle 5 katlı bina tipinde yapılaşmıştır.
19 Ara 2021 - 13:08- Gündem Güncelleme: 19 Ara 2021 - 13:10
Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.