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19 Ara 2021 - 13:08- Gündem G: 19 Ara 2021 - 13:10

Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak
Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak mask

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri;1 -Hatay İli Dörtyol İlçesi, 578 Ada, 29 Parsel, NUMUNEEVLER Mahallesi, Ortaokul Caddesi Mevkiinde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu Mahalle 5 katlı bina tipinde yapılaşmıştır.

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19 Ara 2021 - 13:08 - Gündem

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