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19 Ara 2021 - 13:10- Gündem G: 19 Ara 2021 - 13:12

Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı mask

Güngören Belediyesi 105 adet gayrimenkulu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre "kapalı teklif" ile satacak. Çinçindere Mahallesi'nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.

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# proje

19 Ara 2021 - 13:10 - Gündem

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