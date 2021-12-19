Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Isparta Keçiborlu Cumhuriyet Mahallesi'nde 147 adet konutu kuralı satışa sunuyor. 41 adet 2+1, 98 adet 3+1 ve 8 adet 4+1 konut için başvurular 21 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Isparta İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek.
19 Ara 2021 - 13:12- Gündem Güncelleme: 19 Ara 2021 - 13:14
TOKİ'den konut satışı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, TOKİ'den konut satışı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.