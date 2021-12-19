Yangın, Gebze'nin Adem Yavuz Mahallesi 458 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında sobanın devrilmesiyle birlikte yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan vatandaşlardan birisi sobayı kaldırmaya çalışırken, diğeri ise başına soba borusu düşmesi sonucu yaralandı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
19 Ara 2021 - 13:14- Asayiş Güncelleme: 19 Ara 2021 - 13:17
Devrilen soba evi yaktı, 2 kişi hastanelik oldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında sobanın devrilmesiyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.