Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldı

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılan organizasyonda, 32 kulüpten 108'i kadın olmak üzere 142 sporcu mücadele etti.
Performanslar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi. TBPF Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Kalyoncu, organizasyonun 2021-2022 sezonunun ümitler kategorisindeki ilk kupası olduğunu söyledi. Kupanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu sene yoğun katılım var. İnsanlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem spor yapmayı hem de izlemeyi özledi. 6-12 yaş arasında sporcular var. Bu anlamda 142 sporcunun katılımı önemli." diye konuştu.
Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılan organizasyonda, 32 kulüpten 108'i kadın olmak üzere 142 sporcu mücadele etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.