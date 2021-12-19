Karamürsel'de MHP'ye üye olan 307 kişiye rozetleri takıldı

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen katılım törenine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete ve partililer katıldı.
Sancaklı, yaptığı konuşmada, 2023 seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olacağını vurgulayarak, "Bu seçimde iki önemli unsur var: Birincisi, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğiz, ikinci olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok fazla milletvekiliyle Meclise girmesini sağlayacağız. Birlik ve beraberliğimiz için dün ne yaptıysak, bugün de onu yapıyoruz, yarın da yapacağız." şeklinde konuştu.
Kurt da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yenilenen yüzünü herkese anlatmaları gerektiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik içinde olurlarsa her türlü zorluğu yenebileceklerini bildirdi.
Göktekin ise ilçe teşkilatının çalışmalarından bahsetti.
Konuşmaların ardından 307 yeni üyeye rozetleri takıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.