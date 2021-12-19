Çevre Mühendisleri'nde ahde vefa

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Meslekte Onur Yılı töreni düzenledi. TMMOB Taş Binada yapılan törene Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki’nin ev sahipliği yaptığı törende mesleğinde 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yıllarını tamamlayan üyelere plaket verildi.
“EKONOMİK KRİZ ÇEVREYİ DE ETKİLEYECEK”
Etkinliğin açılış konuşmasını Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki gerçekleştirdi. Birlikteliğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Tilki, iletişimi önemsediklerini belirtti. Tiki konuşmasında, “Son iki yıldır yaşadığımız felaketler mesleğimizin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Eskiden geleceğin mesleği denirdi ama artık günümüzün mesleği halini aldı. İklim değişikliği kapsamında bir protokole imza attık. Önemli bir adım ama yeterli değil. Yeni adımlar atılmalı. Kriz yok dense de şuanda ekonomik bir kriz var. Bunun çevreye de zararları olacaktır. Marmara eylem planı açıklandı. Ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Bu süreçte nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Oda olarak mart ayında bir “Su Çalıştayı” 3 üniversitenin ortak katılımı ile yaptık. Güzel bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.
“KOCAELİ’NİN EN YAKIN ZAMANDA YENİ BİR DEPOLAMA SAHASINA İHTİYACI VAR”
Kocaeli’de müsilaj belasının devam ettiğini ifade eden Tilki, “Şuanda müsilaj konuşulmuyor. Oysaki müsilah deniz altında devam ettiği söyleniyor. Önlemler alınmazsa deniz yüzeyinde müsilah tekrar karşımıza çıkacak. Kocaeli’de depolama sahası sorunu devam etmekte. Yeni bir sahanın mutlaka yapılması gerekir. En geç 2023’ün sonuna kadar sahanın açılaması gerekir. Asgari ücret belirlendi. Çevre Mühendisleri için de bir asgari ücret tarifesi belirlenmesi gerekiyor. Çok zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.
MESLEKTE 30 YIL
Meslekte 30’üncü yılını tamamlayan Ayla Arslan ödül aldıktan sonra yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Aranızda olmaktan çok mutluyum. Ben aynı zamanda Kocaeli İl Temsilciliğinin kurucu başkanıyım. O dönem Üniversitede asistan olarak yapıyordum. Bölüm başkanımızın öncülüğünde bir girişimde bulunduk. Mesleğimizin eğitim ayağında olmaktan da mutluluk duyuyorum” dedi.
Meslekte 30’üncü yılını tamamlayan Ayla Arslan’a plaketini Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.
Meslekte 20. Yılını tamamlayan Aslı Atmaca’ya plaketini Şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.
Meslekte 20. Yılını tamamlayan Sibel Özsüer’e plaketini Şube Başkanı Gökhan Tilki Taktim etti.
Meslekte 20. Yılını tamamlayan Salih Okyay’a plaketini Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki Taktim Etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Mehmet Akif Aydın’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Abdurrahim Durmaz’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Gülbahar Gülsoy’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Gözde Katırağa’ya plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Selçuk Baysal’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Kezban Ayşenlik’e plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Tuğba Nur Yılmaz’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Ayten Koca’ya plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Şerif Çakmak’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.
Meslekte 10. Yılını tamamlayan Oylum Aydın’a plaketini şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.
GENEL LİSTE
MESLEKTE 30.YILINI DOLDURAN ÜYELER
AYLA ARSLAN
ZAFER ÖNAL
ZEYNETİ BAYRİ ÜNAL
MESLEKTE 20.YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
SÜLEYMAN ŞAŞMAZ
NESLİHAN ÖZDEMİR
ONUR ÖNDER
ŞEREF GÜLLÜ
NEJLET NUSRET NUHOĞLU
GÖKMEN CANOĞLU
SEMİH TURAN
BARIŞ YEŞİLYURT
AHMET TÜRKÜM
SİBEL ÖZSÜER
MEHMET BAHATTİN TAŞKIN
YUSUF KAYA
SUAT ÖZGÜL
ASLI ATMACA
HAKAN TURAN
NİLGÜN GÖNDÜK YILMAZ
SALİH OKYAY
ABDULCEBBAR PESEN
SEVTAP TÜLEK
ŞULE SARAÇ
GÜLŞEN İŞÇİLİK
YAŞAM OKUR
SERKAN UYARGİL
MESLEKTE 10.YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
Mehmet AKİF AYDIN
Özge SAYIN
Selma SAĞCI
Levent KAZAS
Fatma ŞAHİN
Hilal Hande ÇAVDAR
Cengiz ERDOĞAN
Zeynep Gürgen DOĞAN
Sena TARIM
Ayşe AZİZOĞLU
Derya KARŞI
Latif Bora ÖZAVCI
Tuba ALTUN
Merve BALÇIK
Osman Çağlar DEMİR
Oylum AYDIN
Cevdet DOĞAN
Sabri YILMAZ
Şerif ÇAKMAK
Abdurrahim DURMAZ
Gülbahar GÜLSOY
Can Erdi AYDIN
Tuğba BEDİR
Onur EREN
Esra YILMAZ
Murat Emre ELMAS
Gözde KATIRAĞ
Tuğba Nur YILMAZ
Özge KAYA
Kıvanç ERGENÇ
Selçuk BAYSAL
Kezban AY ŞENLİK
UĞUR AKIN
SİBEL DEMİL
YAVUZ KUTLU
ERCAN SELVİ
MELTEM KOCA
AYTEN KOCA
HAKAN YILDIZ
AŞKIN ERDOĞAN
UĞUR MERVE KARA
OĞUZHAN BAŞIBÜYÜK
BEHİYE HANDE ÇEMİŞ
SİNAN ACUN
HAKAN CİCİGÜN
ZEYNEP MERVE UNUTUR
GÖZDE CANDEMİR
SELÇUK ÖZLER
FATİH MEZARCI
İBRAHİM AKILLI
SEMA KAYIKÇI
MERVE CİNER
EDA BAŞPINAR
SERCAN KURT
GÜRKAN GÜNAYDIN
ALİ GÖRKEM MERDİN
HATİCE ELVEREN
VOLKAN AYTEKİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.