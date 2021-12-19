Çevre Mühendisleri'nde ahde vefa

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Meslekte Onur Yılı töreni düzenledi. TMMOB Taş Binada yapılan törene Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki’nin ev sahipliği yaptığı törende mesleğinde 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yıllarını tamamlayan üyelere plaket verildi.

“EKONOMİK KRİZ ÇEVREYİ DE ETKİLEYECEK”

Etkinliğin açılış konuşmasını Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki gerçekleştirdi. Birlikteliğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Tilki, iletişimi önemsediklerini belirtti. Tiki konuşmasında, “Son iki yıldır yaşadığımız felaketler mesleğimizin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Eskiden geleceğin mesleği denirdi ama artık günümüzün mesleği halini aldı. İklim değişikliği kapsamında bir protokole imza attık. Önemli bir adım ama yeterli değil. Yeni adımlar atılmalı. Kriz yok dense de şuanda ekonomik bir kriz var. Bunun çevreye de zararları olacaktır. Marmara eylem planı açıklandı. Ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Bu süreçte nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Oda olarak mart ayında bir “Su Çalıştayı” 3 üniversitenin ortak katılımı ile yaptık. Güzel bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’NİN EN YAKIN ZAMANDA YENİ BİR DEPOLAMA SAHASINA İHTİYACI VAR”

Kocaeli’de müsilaj belasının devam ettiğini ifade eden Tilki, “Şuanda müsilaj konuşulmuyor. Oysaki müsilah deniz altında devam ettiği söyleniyor. Önlemler alınmazsa deniz yüzeyinde müsilah tekrar karşımıza çıkacak. Kocaeli’de depolama sahası sorunu devam etmekte. Yeni bir sahanın mutlaka yapılması gerekir. En geç 2023’ün sonuna kadar sahanın açılaması gerekir. Asgari ücret belirlendi. Çevre Mühendisleri için de bir asgari ücret tarifesi belirlenmesi gerekiyor. Çok zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız var” şeklinde konuştu.

MESLEKTE 30 YIL

Meslekte 30’üncü yılını tamamlayan Ayla Arslan ödül aldıktan sonra yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Aranızda olmaktan çok mutluyum. Ben aynı zamanda Kocaeli İl Temsilciliğinin kurucu başkanıyım. O dönem Üniversitede asistan olarak yapıyordum. Bölüm başkanımızın öncülüğünde bir girişimde bulunduk. Mesleğimizin eğitim ayağında olmaktan da mutluluk duyuyorum” dedi.

Meslekte 30’üncü yılını tamamlayan Ayla Arslan’a plaketini Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.

Meslekte 20. Yılını tamamlayan Aslı Atmaca’ya plaketini Şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.

Meslekte 20. Yılını tamamlayan Sibel Özsüer’e plaketini Şube Başkanı Gökhan Tilki Taktim etti.

Meslekte 20. Yılını tamamlayan Salih Okyay’a plaketini Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki Taktim Etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Mehmet Akif Aydın’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Abdurrahim Durmaz’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Gülbahar Gülsoy’a plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Gözde Katırağa’ya plaketini şube yöneticisi Zeynep Soyel taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Selçuk Baysal’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Kezban Ayşenlik’e plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Tuğba Nur Yılmaz’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Ayten Koca’ya plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Şerif Çakmak’a plaketini şube yöneticisi Begüm Bay taktim etti.

Meslekte 10. Yılını tamamlayan Oylum Aydın’a plaketini şube Başkanı Gökhan Tilki taktim etti.

GENEL LİSTE

MESLEKTE 30.YILINI DOLDURAN ÜYELER

AYLA ARSLAN

ZAFER ÖNAL

ZEYNETİ BAYRİ ÜNAL

MESLEKTE 20.YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ

SÜLEYMAN ŞAŞMAZ

NESLİHAN ÖZDEMİR

ONUR ÖNDER

ŞEREF GÜLLÜ

NEJLET NUSRET NUHOĞLU

GÖKMEN CANOĞLU

SEMİH TURAN

BARIŞ YEŞİLYURT

AHMET TÜRKÜM

SİBEL ÖZSÜER

MEHMET BAHATTİN TAŞKIN

YUSUF KAYA

SUAT ÖZGÜL

ASLI ATMACA

HAKAN TURAN

NİLGÜN GÖNDÜK YILMAZ

SALİH OKYAY

ABDULCEBBAR PESEN

SEVTAP TÜLEK

ŞULE SARAÇ

GÜLŞEN İŞÇİLİK

YAŞAM OKUR

SERKAN UYARGİL

MESLEKTE 10.YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ

Mehmet AKİF AYDIN

Özge SAYIN

Selma SAĞCI

Levent KAZAS

Fatma ŞAHİN

Hilal Hande ÇAVDAR

Cengiz ERDOĞAN

Zeynep Gürgen DOĞAN

Sena TARIM

Ayşe AZİZOĞLU

Derya KARŞI

Latif Bora ÖZAVCI

Tuba ALTUN

Merve BALÇIK

Osman Çağlar DEMİR

Oylum AYDIN

Cevdet DOĞAN

Sabri YILMAZ

Şerif ÇAKMAK

Abdurrahim DURMAZ

Gülbahar GÜLSOY

Can Erdi AYDIN

Tuğba BEDİR

Onur EREN

Esra YILMAZ

Murat Emre ELMAS

Gözde KATIRAĞ

Tuğba Nur YILMAZ

Özge KAYA

Kıvanç ERGENÇ

Selçuk BAYSAL

Kezban AY ŞENLİK

UĞUR AKIN

SİBEL DEMİL

YAVUZ KUTLU

ERCAN SELVİ

MELTEM KOCA

AYTEN KOCA

HAKAN YILDIZ

AŞKIN ERDOĞAN

UĞUR MERVE KARA

OĞUZHAN BAŞIBÜYÜK

BEHİYE HANDE ÇEMİŞ

SİNAN ACUN

HAKAN CİCİGÜN

ZEYNEP MERVE UNUTUR

GÖZDE CANDEMİR

SELÇUK ÖZLER

FATİH MEZARCI

İBRAHİM AKILLI

SEMA KAYIKÇI

MERVE CİNER

EDA BAŞPINAR

SERCAN KURT

GÜRKAN GÜNAYDIN

ALİ GÖRKEM MERDİN

HATİCE ELVEREN

VOLKAN AYTEKİN