Kocaelispor - Eyüpspor (Canlı anlatım)

Spor Toto 1.Lig karşılaşmasında Kocaelispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
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KOCAELİSPOR:
İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
15. ALPAY ÇELEBİ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.