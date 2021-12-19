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19 Ara 2021 - 18:30- Gündem G: 19 Ara 2021 - 18:32

Kocaelispor - Eyüpspor (Canlı anlatım)

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor...
Kocaelispor - Eyüpspor (Canlı anlatım) mask

Spor Toto 1.Lig karşılaşmasında Kocaelispor, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

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KOCAELİSPOR:

İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
15. ALPAY ÇELEBİ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
# Kocaelispor maç, Kocaelispor, Mustafa

19 Ara 2021 - 18:30 - Gündem

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