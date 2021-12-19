Kartepe’deki yollarda yığılma var! Turizmciler şikayetçi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açıldı. Vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Kartepe’e akın etmeye başladı. Kartepe’de kış tatili için hareketli bir sezonu beraberinde getirmesi bekleniyordu ancak jandarmanın yaptığı trafik kontrolü nedeniyle yollarda yığılmalar yaşandı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu kontroller yüzünden Kartepe’ye gitmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Kartepe’de turizm işletmeciliği yapan esnaflar da bu durumdan şikayetçi. Jandarmanın bu kontrolleri yaparken yollarda oluşan trafik yoğunluğunu ön görüp öyle kontrol yapmalarını istiyor.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.