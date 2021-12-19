Kartepe’deki yollarda yığılma var! Turizmciler şikayetçi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açıldı. Vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Kartepe’e akın etmeye başladı. Kartepe’de kış tatili için hareketli bir sezonu beraberinde getirmesi bekleniyordu ancak jandarmanın yaptığı trafik kontrolü nedeniyle yollarda yığılmalar yaşandı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu kontroller yüzünden Kartepe’ye gitmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Kartepe’de turizm işletmeciliği yapan esnaflar da bu durumdan şikayetçi. Jandarmanın bu kontrolleri yaparken yollarda oluşan trafik yoğunluğunu ön görüp öyle kontrol yapmalarını istiyor.