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19 Ara 2021 - 18:15- Spor G: 19 Ara 2021 - 18:17

Belediye Derince yarıyı Play-Off dışında bitirdi: 1-0
Belediye Derince yarıyı Play-Off dışında bitirdi: 1-0 mask

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, sezonun ilk yarısını Play-Off dışında bitirdi. Sarı Lacivertliler ilk yarının son maçında Fethiye deplasmanında sahaya çıktı ve 1-0 yenilirken, 7.sırada yer aldı. Sezonun ikinci yarısı 16 Ocak’ta başlayacak.

19 Ara 2021 - 18:15 - Spor

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