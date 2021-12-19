3.Lig 2.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, sezonun ilk yarısını Play-Off dışında bitirdi. Sarı Lacivertliler ilk yarının son maçında Fethiye deplasmanında sahaya çıktı ve 1-0 yenilirken, 7.sırada yer aldı. Sezonun ikinci yarısı 16 Ocak’ta başlayacak.
19 Ara 2021 - 18:15- Spor Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:17
Belediye Derince yarıyı Play-Off dışında bitirdi: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.