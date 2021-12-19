Darıca GB 52Ordu’ya yol verdi: 1-2

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B. dün evinde 52Ordu takımını konuk etti. Sarı yeşilliler 40.dakikada eski futbolcusu Gökhan Erdöl’ün ayağından yediği golle soyunma odasına yenik girdi. Gökhan 71.dakikada da penaltıdan ikinci golünü attı. Darıca’nın tek golü de 80.dakikada penaltıdan Tolga’nın ayağından geldi.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.