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19 Ara 2021 - 18:16- Spor G: 19 Ara 2021 - 18:17

Darıca GB 52Ordu’ya yol verdi: 1-2
Darıca GB 52Ordu’ya yol verdi: 1-2 mask

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B. dün evinde 52Ordu takımını konuk etti. Sarı yeşilliler 40.dakikada eski futbolcusu Gökhan Erdöl’ün ayağından yediği golle soyunma odasına yenik girdi. Gökhan 71.dakikada da penaltıdan ikinci golünü attı. Darıca’nın tek golü de 80.dakikada penaltıdan Tolga’nın ayağından geldi.
# Darıca

19 Ara 2021 - 18:16 - Spor

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