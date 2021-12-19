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19 Ara 2021 - 18:16- Spor G: 19 Ara 2021 - 18:17

Gençler 3’te 3 yaptı
Gençler 3’te 3 yaptı mask

Kocaelispor U-16, 17 ve 19 takımları haftayı galibiyetle tamamladı. Elit 16 ve 17 takımlarının rakibi Tuzlaspor’du. İki ekibimiz de Vinsan’daki maçlarını zorlanmadan 2-0 ve 3-0 kazandı. U-19 takımı ise Eyüpspor’u Alpaslan Türkeş Stadı’nda konuk ettiği Eyüpspor’u maçın başında Anıl Emre Yılmaz’ın golü ile 1-0 devirdi. 3 maçın da detaylı haberleri yarınki sayımızda…
# Kocaelispor

19 Ara 2021 - 18:16 - Spor

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