Kocaelispor U-16, 17 ve 19 takımları haftayı galibiyetle tamamladı. Elit 16 ve 17 takımlarının rakibi Tuzlaspor’du. İki ekibimiz de Vinsan’daki maçlarını zorlanmadan 2-0 ve 3-0 kazandı. U-19 takımı ise Eyüpspor’u Alpaslan Türkeş Stadı’nda konuk ettiği Eyüpspor’u maçın başında Anıl Emre Yılmaz’ın golü ile 1-0 devirdi. 3 maçın da detaylı haberleri yarınki sayımızda…
19 Ara 2021 - 18:16- Spor Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:17
Gençler 3’te 3 yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.