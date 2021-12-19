Gençler 3’te 3 yaptı

Kocaelispor U-16, 17 ve 19 takımları haftayı galibiyetle tamamladı. Elit 16 ve 17 takımlarının rakibi Tuzlaspor’du. İki ekibimiz de Vinsan’daki maçlarını zorlanmadan 2-0 ve 3-0 kazandı. U-19 takımı ise Eyüpspor’u Alpaslan Türkeş Stadı’nda konuk ettiği Eyüpspor’u maçın başında Anıl Emre Yılmaz’ın golü ile 1-0 devirdi. 3 maçın da detaylı haberleri yarınki sayımızda…