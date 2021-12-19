Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3.Grup’ta ilimizi temsil eden lider Gebzespor, dün de depasmanda 4-2 kazanarak zirvedeki yerini pekiştirdi. İstanbul İnkılap deplasmanında kazanan Mor Menekşeler, 3.Lig’e bir adım daha attı. Bu grupta yer alan bir başka temsilcimiz Karamürselspor, konuk ettiği Imakspor’u 3-1 yenerken, Gölcükspor da deplasmanda İstanbul Gazi Mahallesi’ni 1-0 yendi. Kullar’daki derbide ise Kullar 1975, Çayırovaspor’u 1-0 mağlup etti. 12.Grup’ta Değirmendere kazanırken, Yuvacıkspor şampiyonluk yolunda yara aldı.
19 Ara 2021 - 18:17- Spor Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:18
Gebze tam gaz: 2-4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.