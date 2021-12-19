Gebze tam gaz: 2-4

Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3.Grup’ta ilimizi temsil eden lider Gebzespor, dün de depasmanda 4-2 kazanarak zirvedeki yerini pekiştirdi. İstanbul İnkılap deplasmanında kazanan Mor Menekşeler, 3.Lig’e bir adım daha attı. Bu grupta yer alan bir başka temsilcimiz Karamürselspor, konuk ettiği Imakspor’u 3-1 yenerken, Gölcükspor da deplasmanda İstanbul Gazi Mahallesi’ni 1-0 yendi. Kullar’daki derbide ise Kullar 1975, Çayırovaspor’u 1-0 mağlup etti. 12.Grup’ta Değirmendere kazanırken, Yuvacıkspor şampiyonluk yolunda yara aldı.