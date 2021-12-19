MediaMarkt ve Oral-B ağız bakımında güçlerini birleştirdi

Geniş ürün yelpazesiyle içerisinde teknoloji barındıran onlarca kategoriden binlerce ürünü tüketicilere sunan MediaMarkt, şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B’nin yenilikçi teknolojiye sahip iO ürününü mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkardı. Ayrıca MediaMarkt, farklı illerdeki seçili mağazalarında oluşturduğu stant alanlarında da günlük diş temizliğinde hayatı kolaylaştıran hem teknik hem pratik bilgiler sunuyor. MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş “Ağız ve diş bakım kategorisindeki hedefimiz mevcut payımızı daha da artırmak ve sunduğumuz teknolojik ürünlerle ağız bakımının da uzmanı olduğumuzu göstermek” dedi.