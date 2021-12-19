Geniş ürün yelpazesiyle içerisinde teknoloji barındıran onlarca kategoriden binlerce ürünü tüketicilere sunan MediaMarkt, şarjlı diş fırçalarına ve bağlantılı fırçalamaya öncülük eden P&G markası Oral-B’nin yenilikçi teknolojiye sahip iO ürününü mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa çıkardı. Ayrıca MediaMarkt, farklı illerdeki seçili mağazalarında oluşturduğu stant alanlarında da günlük diş temizliğinde hayatı kolaylaştıran hem teknik hem pratik bilgiler sunuyor. MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş “Ağız ve diş bakım kategorisindeki hedefimiz mevcut payımızı daha da artırmak ve sunduğumuz teknolojik ürünlerle ağız bakımının da uzmanı olduğumuzu göstermek” dedi.
19 Ara 2021 - 18:22- Ekonomi Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:23
MediaMarkt ve Oral-B ağız bakımında güçlerini birleştirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.