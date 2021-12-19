Kullandığı son teknolojilerle tüketicilerin hayatına kolaylık katan Beko’nun yeni kurutma makinesinde kullanılan IronFinish teknolojisi sayesinde buhar doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılarak, optimum hava akışı sağlanıyor. Ütü işini kullanıcıdan alan Beko Ironfinish Kurutma Makinesi ile zamanınız size kalırken kıyafetler kolayca giyime hazır hale geliyor.
19 Ara 2021 - 18:22- Ekonomi Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:24
Beko'dan yeni teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.