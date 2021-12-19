Koçtaş, evlerini yeni yıl dekorasyonu için hazırlamak isteyenlere ilham veren fikirler ve sevdiklerine hediye almak isteyenlere birçok alternatif sunuyor. 2022 yılına sayılı günler kala dekorasyon meraklıları, doğada huzur bulanlar, tadilat benim işim diyenler, bahçe işlerini sevenler, oyun tutkunları ve mutfakta yaratıcılığını sergileyenler için yüzlerce hediye seçeneği Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında.
19 Ara 2021 - 18:23- Ekonomi Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:24
Koçtaş’tan yeni yıl kampanyası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.