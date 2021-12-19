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19 Ara 2021 - 18:23- Ekonomi G: 19 Ara 2021 - 18:24

Koçtaş’tan yeni yıl kampanyası

Koçtaş’tan yeni yıl kampanyası mask

Koçtaş, evlerini yeni yıl dekorasyonu için hazırlamak isteyenlere ilham veren fikirler ve sevdiklerine hediye almak isteyenlere birçok alternatif sunuyor. 2022 yılına sayılı günler kala dekorasyon meraklıları, doğada huzur bulanlar, tadilat benim işim diyenler, bahçe işlerini sevenler, oyun tutkunları ve mutfakta yaratıcılığını sergileyenler için yüzlerce hediye seçeneği Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında.

19 Ara 2021 - 18:23 - Ekonomi

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