Kelebek Mobilya personel yetiştiriyor

Pandemi ile birlikte mobilya sektöründeki artan talepler, sektörün ‘kalifiye personel’ sıkınıtısını da gündeme taşıdı. Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Sektörün en hızlı büyüyen markası olarak nitelikli özel iş gücü ihtiyacını fazlasıyla hissediyoruz. Bu sebeple bünyemizde açtığımız eğitim kurslarıyla sektöre personel yetiştirmeye başladık” dedi.