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19 Ara 2021 - 18:23- Ekonomi G: 19 Ara 2021 - 18:25

Kelebek Mobilya personel yetiştiriyor
Kelebek Mobilya personel yetiştiriyor mask

Pandemi ile birlikte mobilya sektöründeki artan talepler, sektörün ‘kalifiye personel’ sıkınıtısını da gündeme taşıdı. Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Sektörün en hızlı büyüyen markası olarak nitelikli özel iş gücü ihtiyacını fazlasıyla hissediyoruz. Bu sebeple bünyemizde açtığımız eğitim kurslarıyla sektöre personel yetiştirmeye başladık” dedi.
# eğitim

19 Ara 2021 - 18:23 - Ekonomi

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