Anadolu Hayat Emeklilik 18 Yaşından Küçükler İçin Sunduğu BES Ürünü ile 50 Bin Katılımcıya Ulaşan İlk Şirket Oldu. Anadolu Hayat Emeklilik’in, 6 ay önce hizmete sunduğu “Çocuğum için BES” ürünü, çocuklarının geleceği için birikim yapmak isteyen ebeveynlerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Anadolu Hayat Emeklilik, 18 yaşından küçüklerin yararlanabildiği bireysel emeklilik ürünü ile bu yaş grubunda 50 bin katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket oldu.
19 Ara 2021 - 18:24- Ekonomi Güncelleme: 19 Ara 2021 - 18:25
Anadolu Hayat’tan Emeklilik’ten bir ilk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.