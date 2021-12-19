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19 Ara 2021 - 18:24- Ekonomi G: 19 Ara 2021 - 18:25

Anadolu Hayat’tan Emeklilik’ten bir ilk
Anadolu Hayat’tan Emeklilik’ten bir ilk mask

Anadolu Hayat Emeklilik 18 Yaşından Küçükler İçin Sunduğu BES Ürünü ile  50 Bin Katılımcıya Ulaşan İlk Şirket Oldu. Anadolu Hayat Emeklilik’in, 6 ay önce hizmete sunduğu  “Çocuğum için BES” ürünü, çocuklarının geleceği için birikim yapmak isteyen ebeveynlerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Anadolu Hayat Emeklilik, 18 yaşından küçüklerin yararlanabildiği bireysel emeklilik ürünü ile bu yaş grubunda 50 bin katılımcı sayısına ulaşan ilk şirket oldu.

19 Ara 2021 - 18:24 - Ekonomi

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